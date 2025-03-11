Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Ödülleri kapsamında, Kütahya’dan yarışmaya katılan liseler önemli başarılara imza attı.

Bursa Bölge Finali’nde Kütahya’yı temsil eden altı liseden ikisinin projeleri dereceye girerek büyük bir gurur yaşattı. Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Psikoloji alanında geliştirdikleri "Zorbalığa Perde İndir" projesiyle bölge birincisi oldu. Teknolojik Tasarım alanında ise Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Koleji Fen Lisesi öğrencileri, "Yenilenebilir Kaynaklı Yerli Üretim Radyasyon Dedektörü" projesiyle bölge üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finali’ne Kütahya’dan Gediz Fen Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Fen Lisesi ve Özel Kırdar Bilgiören Koleji Fen Lisesi katıldı.