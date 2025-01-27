Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda elde edilen önemli bir başarıyı duyurdu. Ejderya Kulübü sporcusu Asya Türkel, 65 kilo genç bayanlar K1 stilinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu derecesiyle milli takım kriterleri kapsamında önemli bir aşamayı başarıyla tamamlayan Türkel, gelecek müsabakalar için umut vadeden bir performans sergiledi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörü Umut Yasan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.