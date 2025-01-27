Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Şüpheliler, araçları seyir halindeyken durdurularak yapılan aramalarda; 724 adet ecstasy hap, 1,97 gram esrar, 1 adet tütünle karışık sarılı esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha