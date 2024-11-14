Kütahya’nın Domaniç ilçesinde duvarlarında çatlaklar bulunan ve su sızıntısı olduğu tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii’nin yıkımına başlandı. Minare yıkım sürecinde özel koruma altına alınırken, caminin yeniden yapım çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

2016 yılında yapılan yapı denetim testleri sonrasında, duvarlarda oluşan çatlaklar ve su sızıntısı olduğu tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii için yıkım kararı alındı. Aradan geçen 8 yılın ardından caminin yıkım süreci başlatıldı.

Deprem riskine karşı alınan yıkım kararıyla birlikte, caminin yeniden inşası için de çalışmalar başlatıldı. Tarihi minare ise yıkım sürecinde özel koruma altına alındı. Camide yıkımın bir hafta içinde tamamlanarak yeni yapı için çalışmalara başlanması bekleniyor.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmen Sultan Alaaddin Camii, ilk kez 1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından inşa edildiği için bu ismi taşıyor. 1926 yılında Domaniç’te çıkan büyük yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen caminin minaresi ayakta kalmayı başardı. Yangının ardından caminin ahşaptan yapılan yeni yapısı da zamanla yıprandı ve yıkıldı. 1972’de bölgedeki köylerin desteğiyle mevcut cami inşa edildi.