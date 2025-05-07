Kütahya’da düzenlenen ’Yüzüncü Yıl Resim Yarışması’ sonuçlandı. KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen tören, öğrencilerin sanatsal ifade becerilerinin desteklenmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Yarışma sonuçlarına göre, Hacer Beyza Zeybek birinci, Zeynep Aydemir ikinci, Emre Can Kaya üçüncü olurken; Rabia Efe mansiyon ödülüne layık görüldü.

Sanat alanında yetkin isimlerden oluşan jüri kurulunda; Prof. Dr. Sultan Güçlü, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, KÜSAD Onursal Başkanı Mehmet Sabri Tezcan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan ve Ressam Meral Ülkebay yer aldı. Değerlendirme sürecinde sanatsal özgünlük, teknik yeterlilik ve tematik oluşturuculuk gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Amil Üçbaş ve KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Okur’a teşekkür edilerek katkıları takdirle anıldı.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler adına özel ödül olan at biniciliği deneyimini mümkün kılan Atlı Spor Kulübü Başkanı Sayın Birol Babanoğlu’na, etkinliğin sunumunu üstlenen Nuray Doğan’a ve müzik performansıyla katkı sunan Öncül Günyeli’ye de teşekkürler sunuldu.