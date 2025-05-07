Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından geldiği Polonya’da Başbakan Donald Tusk ile görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından Fransa’ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Polonya’ya geldi. Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü. İkili ilişkiler, düzensiz göç, savunma, AB’nin geleceğinin ele alındığı görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Almanya’nın komşusu Polonya’ya yaşattığı acıları unutmadığını, kısa süre içerisinde Berlin’de 2. Dünya Savaşı Anıtı’nın açılacağını belirterek başlayan Merz, bugün Avrupa ve NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu söyledi. Merz, "Rusya, güvenliğimiz ve Transatlantik ilişkilerimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor" dedi.

Merz, Polonya’nın Rusya ve Belarus’a doğrudan komşu olması dolayısıyla özellikle tehlikeye maruz kaldığını, bu durumu anladıklarını belirterek, "Caydırıcılık potansiyelimizin hızlı ve etkili şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Polonya bu alanda büyük çaba sarf ediyor ve bunu tüm NATO adına yapıyor" ifadelerini kullandı. Merz. Almanya’nın savunmaya milyarlarca euro yatırım yapabilmek için "borçlanma frenini" sınırlandıracak anayasa değişikliğine gittiğini hatırlattı.

Güvenlik ve savunma konuları ile göç ve AB’nin dış sınırlarının güvence altına alınması konularında iki ülkenin ortak kaygıları olduğunu vurgulayan Merz, sınır kontrollerini komşu ülkelerin kabul edebileceği bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtti, Merz, "Bu sadece Almanya’nın sorunu değildir. Bu birlikte çözmek istediğimiz bir Avrupa sorunudur. Bu anlayışla önümüzdeki haftalarda ve aylarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Patriotların süresini uzatın"

Polonya-Almanya ilişkilerini, gerek iki ülkeye gerekse Avrupa’ya en iyi şekilde hizmet edecek biçimde güçlendirmek için gerçek bir şansın olduğunu söyleyen Tusk, ise Polonya’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırını korumanın tüm Avrupa’nın ortak görevi ve yükümlülüğü olduğunu belirtti. Rusya, Belarus ve insan kaçakçılarının organize ettiği yasa dışı göç yolunu fiilen kapattıklarını ifade eden Tusk, "Sadece anlayış değil, bu görevlerde tam destek bekliyoruz" dedi.

Tusk, "Almanya’nın sınır kontrollerini artırması ihtiyacı anlıyorum ancak bu sınır kontrolü her şeyden önce Avrupa Birliğinin dış sınırları için geçerli olmalıdır" ifadelerini kullanarak, Polonya’nın doğu sınırının korunmasının da bunun bir parçası olduğuna işaret etti.

Tusk, Merz’den ayrıca Polonya’nın Rzeszow kentinde konuşlu Alman patriotlarının süresinin yılsonuna kadar uzatmalarını istedi.