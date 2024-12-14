Kütahya, Yıldızlar Takımlar Erkekler ve Kadınlar Kuraş Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve iki gün sürecek olan şampiyonanın ilk günü kıran kırana geçen müsabakalara sahne oldu.

Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Furkan Göltaş, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Göltaş, “Yıldızlar Takımlar Türkiye Şampiyonası için 24 ilden toplam 384 sporcu Kütahya’ya geldi. Bu sporcuların 115’i bayan, geri kalanı erkek olmak üzere bayanlarda 21, erkeklerde ise 24 takım mücadele ediyor. Maçlar iki gün boyunca sürecek. İlk gün bayanlar, ikinci gün ise erkekler müsabakaları yapılacak. Final müsabakaları ise akşam saat 16.00’da başlayacak ve ardından madalya ile ödül töreni gerçekleştirilecek” dedi.

Kuraş hakkında da bilgi veren Göltaş, “Kuraş, geçmişte Türk ata sporu olarak bilinir. Tahmini olarak 2-3 bin yıl öncesinde atalarımızın geleneksel olarak yaptığı Kuraş güreşinden esinlenerek ortaya çıkan bir spor dalıdır. Günümüzde dünya genelinde 58 ülkede aktif bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın final müsabakalarının ardından Pazar günü sona ereceği belirtildi.