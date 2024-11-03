Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Uyar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konulu konferans düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Prof. Dr. Yusuf Uyar’ın sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Uyar, sunumunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ihtiyaç duyulan nedenlerini, modelin temel bileşenlerini ve “Beceri Örgüsü Temelli Öğretim Programı Modeli”ni anlattı. Konferansta ayrıca modelin, sınıf düzeyine göre öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerileri ele aldı.