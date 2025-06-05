Kütahya Belediye Meclisi’nin 2. Dönem 6. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken; çevre, ruhsatlandırma ve imar düzenlemeleri gibi önemli konular ele alındı. Özellikle, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrol altına alınması amacıyla Kütahya Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’nin (HYBS) kurulması konusu mecliste müzakere edildi. Bu sistem ile mücavir alanlarda rastgele dökülen atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı sürecinin kontrol edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2025 tarihli kararıyla oluşturulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen yönetmelik taslağı da toplantıda görüşülen başlıca gündemler arasında yer aldı.

Toplantıya, Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nın elde ettiği şampiyonluğun simgesi olan kupa da damgasını vurdu. Meclis üyeleri, kupa ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı başarıyı birlikte kutladı.

Toplantının sonunda Başkan Eyüp Kahveci, tüm meclis üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, iyi dileklerde bulundu.