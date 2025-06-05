Tekirdağ’da Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Polisevi’nde düzenlenen törende, Vali Vekili Mustafa Güler konukları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Güler, yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bayramlaşma törenine Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Selcan Taşçı, Nurten Yontar ile siyasi partilerin ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.