Kütahya’nın Gediz ilçesinde kültürel yaşama katkı sunmayı amaçlayan Kürsü Okuma Kulübü, ilk etkinliğini Gediz Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nde başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye’nin tanınmış akademisyenlerinden Prof. Dr. Salih Tuğ ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ı konuk etti.

Programda, Prof. Dr. Salih Tuğ’un kaleme aldığı "Başıma Gelenler" adlı eser ele alındı. Yazarın çocukluk döneminden üniversite kürsüsüne uzanan hayat serüveni sunuldu. Salih Tuğ hocanın merak edilen soruları içtenlikle yanıtlamasıyla, tarihin yaşayan değeri olarak bugüne gelişinin serüveni tüm yönleriyle anlatıldı. Bu program, Gediz’de okuma kültürünü teşvik etme ve her yaştan bireyi kitaplarla buluşturma amacı doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik boyunca samimi ve akademik bir atmosfer hâkim oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da söyleşiye katılarak Prof. Dr. Salih Tuğ’un önemine vurgu yaptı. Rektör Kızıltoprak, Salih Tuğ Hoca’yı "Birçok ilki yaşamış ya da tanık olmuş bir hocamız" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"İlk defa İslam Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşunda bulunmuş, Türkiye’nin büyük hocalarından Zeki Veli Togan ve Fuat Sezgin’den ders almış, doktora öğrencisi olmuş bir isimdir. 1930’lu yılların Türkiye Cumhuriyeti daha yeni yaşındayken dünyaya gelmiş, 35-37’lerde ilk eğitimini almış, anaokuluna gitmiş, orada tüm yasaklara rağmen bizim maarif eğitimimizi, medeniyet bilincimizi şekillendiren Kur’an eğitimi almış. O günlere, esas günlere tanık olmuş, ezansız günlere tanık olmuş, ezanın ilk okunduğu günlere tanık olmuş, Türkiye’de ilk batı kuruluşuna tanık olmuş. Salih Hoca’yı tanımak demek; Cumhuriyetin aşağı yukarı ilk 100 yılına tanıklık eden kişiyle buluşmak ve Cumhuriyet devriminde özellikle dönüşüm yıllarında 1960’larda, 70’lerde, 80’lerde ve 80 sonrası önemli konularda her zaman Salih Hoca ülkemizin manevi dalına sahip olan ya da onu öne çıkaran, milletimizin gönül verdiği kurumlarda olmuştur."

Söyleşi, Prof. Dr. Salih Tuğ’un kitabının satır aralarından onun ilmi yönünün yanı sıra gönül dünyasını da yakından tanıma fırsatını elde eden dinleyicilerin memnuniyeti ile sona erdi.

Programa Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın yanı sıra moderatörler eski ilçe milli eğitim müdürü Mahmut Bahadur, Hamiyet Cingöz ve Selçuk Aslan da katılım sağladı.

Kürsü Okuma Kulübü yetkilileri, önümüzdeki dönemde de farklı yazar ve akademisyenlerin katılımıyla zengin içerikli yeni etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Bu tür kültürel etkinliklerin, Gediz’deki akademisyenlerin, eğitimcilerin, kitapseverlerin ve tarih severlerin dikkatini çekmeye devam edeceği belirtildi.