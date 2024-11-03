Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen, Nimet Kuyulu’nun "Kağıt Rölyef Kişisel Sergisi"ni ziyaret etti.

Sera Kütahya AVM Sanat Galerisi’nde açılan sergiyi gezen Başkan Kahveci, sanatseverlerle bir araya gelerek eserleri inceledi ve detaylı bilgi aldı. Sergi gezisinin ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, bu tür etkinliklerin Kütahya’nın kültürel zenginliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Sanatın toplum üzerindeki etkisine vurgu yapan Kahveci, etkinliklerin sanata olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Başkan Kahveci’nin ziyareti, sergide bulunan sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanırken, serginin de daha fazla ziyaretçi çekmesine vesile oldu.