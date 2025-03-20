Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Vali Musa Işın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla planlanan doğal yaşam alanı projesi ele alındı.

Vali Musa Işın, proje kapsamında sokak hayvanlarının güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Hayvan hakları açısından önemli bir adım olarak görülen proje kapsamında, sahipsiz hayvanların refahını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıda, mevcut barınak kapasitesinin yetersiz olduğu dile getirilerek, Kütahya’da merkez ve ilçelerde 90 dönümlük yeni barınak alanları oluşturulacağı açıklandı.

Kütahya’da yaklaşık 9 bin, Tavşanlı ve Domaniç’te 4 bin 500 sahipsiz köpek bulunduğu belirtilirken, yeni barınakların hayvanların bakımını daha sistemli hale getireceği vurgulandı.

Hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler, fabrika ve lokantalarla iş birliği yaparak artık gıda toplama sistemini daha etkin hale getirecek.

Vali Musa Işın, tüm yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların projeye tam destek vermesi gerektiğini vurguladı. Belediye başkanları ve kaymakamlarla iş birliği içinde çalışılarak sürecin yakından takip edileceği ifade edildi.