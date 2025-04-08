Kütahya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında coşku ile kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı şiir ve resimler, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenmeye başlandı.

"Türk Polis Teşkilatı 180 Yaşında-Bizi Bir Yerden Tanırsınız" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında Meral Ceyda Çelik birincilik, Fatma Zehra Büyüktufan ikincilik ve Erva Şertürk ise üçüncülük ödülünü kazandı. Şiir kategorisinde ise Enfal Eslem Kinkav birinci, Zeynep Ecrin Uludağ ikinci ve Yiğit Kaya üçüncü oldu.

Toplamda 9 okuldan öğrencilerin katıldığı yarışma, hem çocukların yeteneklerini sergilemesi hem de Polis Haftası’na anlam katması açısından büyük beğeni topladı.

Serginin açılışı Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından gerçekleştirilirken, Emniyet Müdür Yardımcıları Ali Semet ve İsmail Cem de sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Serginin iki gün boyunca İl Emniyet Müdürlüğü’nde, ardından ise Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacağı bildirildi.