Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi ve Kuşaklararası Dayanışma Kulübü tarafından düzenlenen "Saksıdaki Cam Güzeli K-adın" adlı tiyatro oyunu, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda izleyiciyle buluştu.

Tiyatro oyununa Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci, Birim Üyesi Doç. Dr. Duru Şahyar Akdemir ve öğretim üyeleri katılım gösterdi.

"Kadın; hayatı içinde taşıyan, doğuran ve büyüten güçlü bir varlıktır"

Oyunun açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Üyesi Doç. Dr. Duru Şahyar Akdemir, kadınların zamansal ve toplumsal rollerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sizlere aslında bildiğiniz ama yeniden hatırlamakta fayda gördüğüm bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Kadın; hayatı içinde taşıyan, doğuran ve büyüten güçlü bir varlıktır. Doğurganlığı, sevgisi ve emeğiyle hayatı var eden, sürdüren kadın, aynı zamanda berekettir. Tarih boyunca toprağı işleyerek tarımı başlatan, meyve ve sebzeyi evcilleştiren kadındır. Kadın sadece bir anne değil; öğretici, üretici, iyileştirici ve yaşatıcıdır. Kadın hayatın her alanında vardır ve varlığıyla yaşamı güzelleştirendir. Bugün kadınların yaşamımıza kattığı tüm değerleri hatırlamak ve onları onurlandırmak için bir araya geldik. Kadınların emeğini, sevgisini ve bilgisini geçmişten bugüne kuşaktan kuşağa aktarmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu oyuncularından ve aynı zamanda Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden Hediye Erdoğan, Canan Fincancı ve Müzeher Eroğlu’nun sahnelediği oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.