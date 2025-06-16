Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Gözünden Otago Egzersiz Programı: Kinezyofobi, Düşme Korkusu ve Psikolojik İyi Oluş Deneyimleri" başlıklı araştırmanın son egzersiz uygulaması gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Işıntaş yürütücülüğünde, Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı’nın da katkılarıyla sürdürülen "Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Gözünden Otago Egzersiz Programı: Kinezyofobi, Düşme Korkusu ve Psikolojik İyi Oluş Deneyimleri" başlıklı araştırmanın son egzersiz uygulamasının gerçekleştiği Germiyan Kampüsü’nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, huzurevi sakinleriyle birlikte egzersiz uygulamalarına eşlik ettiler ve sosyal etkinliklerle yaşlılarla sohbet etme imkanı buldular.