Kütahya’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’ndaki toplantıya, il merkezinde bulunan liselerin müdürleri ile birlikte Şube Müdürleri İrfan Kanık ve Mustafa Topuz da katıldı. Toplantıda, okul bazlı başarı analizleri ve derslere göre performans değerlendirmeleri detaylı biçimde ele alındı. Müdür Mustafa Yılmaz, veriler üzerinden okulların akademik durumlarını değerlendirdi. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde, 9. sınıf seçmeli ders tercihleri konusunda dikkatli ve bilinçli planlamalar yapılması gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin akademik, sosyal, milli ve manevi gelişimlerini destekleyecek derslerin tercih edilmesinin önemine değinildi.

Yerel yerleştirme uygulamasının eğitimin dengeli ve adil bir şekilde sürdürülmesi açısından önemine dikkat çekilerek, liselere sınavsız öğrenci alımı sürecinde rehber öğretmenlerle irtibat halinde, öğrencilerin seviyesine uygun yerleştirme yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Toplantı sonunda okul müdürlerinin soruları alınarak, yeni eğitim öğretim yılına yönelik çözüm önerileri ve iş birliği alanları istişare edildi.