Baharın müjdecisi Hıdırellez ile Kütahya’nın fethinin 951. yıl dönümü, Kütahya Kalesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kutlamalar, şehrin tarihi dokusuna ev sahipliği yapan Hisar Kalesinde yoğun katılımla yapıldı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hıdırellez ve fetih günü etkinliklerine ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, hem baharın gelişi hem de fethin yıl dönümünü aynı günde kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kütahya’nın tarih boyunca bereketli topraklara ve eşsiz güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Işın, "Kütahya, namütenahi zenginlikleriyle saklı bir cennettir. Bu mirasın farkında olarak şehrimizi daha da parlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlamalar, mehteran gösterisi ve halk oyunları eşliğinde coşkulu anlarla sona erdi.