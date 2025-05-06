Edirne’nin Keşan ilçesinde 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel’e kamyonetiyle çarparak ölümüne sebep olan sürücü, yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Caddesi üzerinden Kurtuluş Caddesi istikametine giden F.E.Y. yönetimindeki 34 GGS 137 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki yaya Hızır Metin Kabayel’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Kabayel’i kamyoneti ile ilçedeki özel bir hastaneye götüren sürücü, küçük çocuğu hastaneye bıraktı, kamyonetini de hastane bahçesine park ederek kayıplara karıştı. Buradaki ilk tedavisinin ardından İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hızır Metin Kabayel, gözyaşları arasında toprağa verilirken, kamyonet sürücüsü F.E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. F.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.