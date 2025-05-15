Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nda, Öğretim Görevlisi Ayşen Arat’ın danışmanlığında hazırlanan "Geleneksel Türk El Sanatları Öğrenci Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Güzel Sanatlar MYO Fuaye Alanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergiye, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, Refsan Genel Müdürü Gökhan Karaaslan, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergide, 26 öğrencinin elinden çıkan 100 eser yer aldı. Geleneksel keçe sanatı, Türk işi nakışlarla hazırlanmış tablolar, doğal boyalarla renklendirilmiş çalışmalar ve tel kırma tekniğiyle yapılmış çantalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Güzel Sanatlar MYO tarafından yapılan açıklamada, "Sergide yer alan her bir eser, Türk el sanatlarının zarif detaylarını ve öğrencilerin özgün bakış açılarını yansıtıyor. Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan sergi, aynı zamanda öğrencilerin sanatsal gelişimine de zemin hazırlıyor" ifadelerine yer verildi.

Geleneksel Türk El Sanatları Öğrenci Sergisi, 16 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.