Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 kilo 910 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA