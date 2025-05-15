Erzincan’da "İdeal Mesleğin Fragmanı" söyleşisi düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından Hukuk Fakültesi Mavi Salonda düzenlenen söyleşide; Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Yargıtay Üyesi Dr. Harun Mert, Danıştay Üyesi Şaziye Fırat Civelek, İstanbul 2 No’lu Baro Kurucu Başkanı Av. Gönül Yıldız ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner öğrencilerle bir araya geldi.

Hukuk mesleklerine dair kapsamlı bilgiler ve kariyer tavsiyelerinin paylaşıldığı etkinlik, öğrenci sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.