Kütahya’nın Simav ilçesi Ahmetli köyünde yağmur duası programı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ahmetli köyünde, muhtarlığın organize ettiği yağmur duası programında sabahın erken saatlerinden itibaren kadınların saclarda pişirdikleri gözlemeler katılımcıların yanında yoldan geçen araçlardaki kişilere ayran ile birlikte ikram edildi.

Yağmur duası programında din görevlileri Emre Karaduman, Enes Yaşar ve Kahraman Akyol’un okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş tarafından yağmur duası yapıldı.