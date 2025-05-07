Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" çerçevesinde Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ordu Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında öğrenci değişim programı düzenlendi.

Program çerçevesinde öğrenciler, bir hafta boyunca farklı bir ilde hem kardeş okul ortamını, hem de yerel kültürü tanıma fırsatı buldu. Evliya Çelebi’nin doğup büyüdüğü Kütahya’da uygulanan programa, kadim şehrin ruhuna uygun bir şekilde kültürel keşifler ve karşılıklı etkileşimler damgasını vurdu. "Seyahat Ya Resulallah" diyerek yollara düşen ve 17. yüzyılda kaleme aldığı "Seyahatname" ile dünya çapında tanınan büyük seyyahın torunları bugün aynı ilhamla yeni yerler keşfediyor, gönül köprüleri kuruyor.

Program çerçevesinde Ordu Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen öğrenci ve öğretmenler, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rüştü Benli hazır bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Bugün dünyanın ve mazlum coğrafyaların sizlere ihtiyacı var. Vaktinizi boşa harcamayın. Kendiniz, aileniz, milletimiz ve ümmet için daha çok çalışın, daha çok okuyun. Evliya Çelebi misali keşfedin, gözlemleyin, öğrenin" dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilere günün hatırası olarak kitaplar hediye edilirken, misafir öğrenciler de memleketlerinden getirdikleri yöresel hediyeleri takdim etti.

Yetkililer, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programının, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımaları, farklı bölgelerdeki yaşam tarzlarına aşinalık kazanmaları ve milli-manevi değerler temelinde kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri amacıyla başarıyla uygulanmaya devam edildiğini belirttiler.