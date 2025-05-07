Konya Yunak’ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanışını takip etmek için İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sahadaki etkisini değerlendirmek ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor. İşcan, Kuzören İlkokulu, Turgut İlkokulu ile Hursunlu İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Ziyaretlerde, yeni müfredatın uygulanışı, ders içeriklerinin öğrenci gelişimine katkısı ve öğretmen deneyimlerine odaklanıldı. Öğretmenler, yeni kazanımların derslere olumlu yansıdığını, eğitim materyallerinin etkin kullanıldığını ve müfredatın öğrenci ilgisini artırdığını belirtti. Öğrenciler ise etkinlik temelli öğrenme sayesinde derslerin daha keyifli olduğunu ifade etti. Güncellenen içeriklerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığı ve öğrenmeyi güçlendirdiği vurgulandı.

İşcan, “Maarif Modeli’nin başarısı için öğretmen ve öğrenci geri bildirimleri kritik. Onların görüşleriyle eğitimi çağın gerekliliklerine uygun hale getiriyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak” dedi. Ziyaretlere, İlçe MEM Ar-Ge Görevlisi ve Maarif Modeli İzleme Komisyon Üyesi Tuçe Atak Meral de katıldı.