Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından genç çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programlarının devam ettiği bildirildi.

2025 Aile Yılı çerçevesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" doğrultusunda Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programlarının 4.sü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’nun açılış konuşmalarından sonra gerçekleştirilen eğitimde, "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Sağlık ve Hukuk" konuları anlatılarak projenin aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.