Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, "Kütahya’nın Türk Hakimiyeti ile Tanışması ve Hıdırellez Kültürü" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Etkinliğe Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arif Kolay, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelde konuşmacılar, Kütahya’nın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Türk hakimiyetine geçiş sürecini, bu süreçte şekillenen toplumsal yapıyı ve Hıdırellez’in Anadolu’daki kültürel yerini ele aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Özen, Kütahya’nın fethi sürecine ilişkin tarihi kaynaklardan bilgiler sunarken, Doç. Dr. Erdal Aday Hıdırellez’in Türk halk kültüründeki önemini çeşitli örneklerle aktardı. Zeynep Kurt ise Kütahya’nın fethi sonrasında Germiyan Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin bölgedeki etkisini anlattı. Katılımcılar, anlatımları ilgiyle dinledi.

Etkinlik, dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ve konuşmacılara teşekkür hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.