Kütahya’da Yeşil Camii çevresinde uzun yıllardır kurulan ve şehrin en köklü pazarlarından biri olan Çarşamba Pazarı’nın kapatılmak istenmesi tepkiye sebep oldu.

Karara karşı çıkan esnaf ve vatandaşlar, Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası’nın çağrısıyla Yeşil Camii önünde toplanarak pazarın kapatılmasına yönelik girişimi protesto etti.

Protestoya destek veren Türkiye Meyve Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, yaptığı konuşmada Anadolu’daki pazar kültürünün köklü bir gelenek olduğunu ifade etti. Karaca, "Pazar yerleri sadece sebze meyve alınan yerler değil, aynı zamanda sosyal bağların kurulduğu alanlardır. Bu kültürü yok etmek, halkımıza ve tarihimize ihanettir" dedi.

Karaca, pazarın kapatılmasının sadece esnafı değil, yaşlısından gencine tüm Kütahya halkını etkileyeceğini belirterek, "Kapalı pazar yerini yıkıp vatandaşı sıcağın altında alışverişe zorluyorsunuz. Esnaf sabahın erken saatlerinde tezgâh kurup en ucuz ve taze ürünü sunmak için çalışıyor. Onları cezalandırmak yerine desteklemelisiniz. Kütahya Belediyesi bu karardan derhal vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş da, "Çarşamba Pazarı hem esnafın hem vatandaşın alanıdır. Gerekirse eylem yapar, gerekirse açlık grevine gideriz ama bu pazarı kapattırmayacağız" diye konuştu.