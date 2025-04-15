Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen "Biyografi Akademisi, Entelektüel Biyografi" etkinliği, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğretmen iştirak etti. Etkinliğin konuğu olan Millî Eğitim Bakan Danışmanı, sosyolog-yazar ve bürokrat Dr. Necdet Subaşı, "Entellektüel Biyografi" başlığı altında öğretmenlerle buluştu. Dr. Subaşı, programda hayat hikâyeleri ve entelektüel birikimlerin eğitim dünyasına olan etkileri üzerine değerli bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı.

Katılımcı öğretmenler, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu anlamlı programdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Ayrıca, öğretmen akademileri bünyesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin mesleki motivasyonlarını artırdığına vurgu yaptılar.