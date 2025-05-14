Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen akıl ve zeka oyunları Kütahya il turnuvasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Beylerbeyi Salonu’ndaki programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Şube Müdürü Mustafa Topuz, öğretmenleri ve velilerinden aldı.

Törende yaptığı konuşmada dijital bağımlılık ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarıyla desteklenmesinin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Çocuklarımızın karşılaştığı sosyal medya içeriklerinden uzak durmaları, onları koruyacak en büyük mirasımızdır. Bu tür turnuvalar sadece birer yarışma değil, aynı zamanda ahlaki ve bilişsel gelişime katkı sunan değerli etkinliklerdir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocukların zihinsel gelişimini destekleyecek her türlü öneriye açık olduklarını belirten Müdür Yılmaz, "100 bin öğrencinin vebalini taşıyoruz. Onların geleceği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.