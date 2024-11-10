Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde Kütahya’da düzenlenen törenle anıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene Vali Musa Işın’ın yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende, Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak Zafer Meydanı’ndaki bayraklar yarıya indirildi.