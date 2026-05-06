Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan resim sergisi, Kütahya Zafer Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Toplam 30 eserden oluşan sergide, iki şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan özgün çalışmalar yer aldı.

'Köklerden Geleceğe' projesiy kapsamında Kütahya ve Sakarya'daki öğrenciler, kendi şehirlerine ait tarihi mekânları, geleneksel Osmanlı mimarisini ve sivil mimari örneklerini farklı tekniklerle resmetti. Yağlı boya, sulu boya ve pastel boya teknikleriyle hazırlanan eserlerde hem şehirlerin kültürel mirası hem de öğrencilerin sanatsal bakış açıları ön plana çıktı. Sergiye rehberlik eden öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını danışmanlıkla yönlendirdiklerini belirterek, gençlerin 'Geleceğin ressamları ve sanatçıları' olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığının 'Maarif Modeli' kapsamında 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla hayata geçirildiği bildirildi. Bu çerçevede öğrencilerden, geleneksel Osmanlı mimarisini insan yaşamıyla ilişkilendirerek sanat eserlerine yansıtmaları istendi. Proje koordinatörleri, çalışmanın geçen yıldan bu yana olgunlaştırıldığını ve iki okul arasında kurulan iş birliğiyle geliştirildiğini belirtti. Kütahya ve Sakarya arasında karşılıklı ziyaretlerle şekillenen proje, 'Doğu Pınarı' adıyla da anılıyor.

Proje kapsamında iki okuldan toplam 15'er eser sergiye dahil edildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların yanı sıra, öğretmenlerin de sürece katkı sunduğu ifade edildi.

Projenin koordinatörleri, amaçlarının iki farklı şehirdeki öğrencileri bir araya getirerek kültürel birliktelik sağlamak olduğunu vurguladı. Etkinliğin oldukça ilgi gördüğü ve gün boyu ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Serginin ilk ayağının Kütahya'da gerçekleştirildiği, ikinci ayağının ise Haziran ayı başında Sakarya'da konser ve sergi programıyla devam edeceği açıklandı.

Proje yetkilileri, destek veren Milli Eğitim Bakanlığına, il müdürlüklerine ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, bu tür kültürel ve sanatsal iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.