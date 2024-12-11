Kütahya Şehir Hastanesi, iyotlu tedavi alanında önemli bir adım attı ve iyot tedavisi görecek hastalar için yeni bir ünite açtı. Hastanenin T1 Blok Giriş Katı’nda yer alan ünite, hastaların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde planlanarak hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Derya Ünal ve Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Nükleer Tıp Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi İlknur Işık, Uz. Dr. Elif Neslihan Akdemir ve hemşireler katıldı.

İyot tedavisinin, hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi İlknur Işık, bu tedavi yönteminin hipertiroidi hastalarında ilaç ve cerrahi tedaviye alternatif olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, tiroid kanseri hastalarında ise operasyon sonrası tamamlayıcı tedavi olarak verildiğini ifade etti. Dr. Işık, "Bölümümüzün açılmasıyla artık tiroid kanserli hastalara operasyon sonrası RAI (Radyoaktif İyot) tedavisi verebileceğiz. Ünitemizin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar dilerim" dedi.