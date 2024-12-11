Sinop’ta Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ’fermuar sistemi’ hakkında bilgilendirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında, Sinop’ta Sağlık Müdürlüğü tarafından fermuar sistemi tanıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" iletişim kampanyası çerçevesinde, Uğur Mumcu Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında bir stant açıldı.

Stantta, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, polis, itfaiye ve AFAD gibi araçların, fermuar sistemine uygun şekilde yol veriş şekillerini anlatan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca, Sinop’ta kullanılan obez ambulansı, kar paletli ambulans ve Sinop UMKE ekiplerinin kullandığı çeşitli araç ve ekipmanlar sergilendi.

Etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mukadder Sekmen, Sinop İl Sağlık Müdürü Dr.Metin Arslan olmak üzere UMKE Sinop İl Sorumlusu İbrahim Erşahin, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.