Kütahya Şehir Hastanesi, anne adaylarına doğum öncesi süreçte destek olmak amacıyla "Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği"ni hizmete açtı. Alanında uzman ebelerin görev aldığı poliklinik, hastanenin Anne Dostu Hastane unvanını pekiştiren önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yeni açılan poliklinik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri T2 Blok 1. katta, gebe izlem polikliniği içerisinde yer alıyor. Konumuyla kolay ulaşılabilir olan birim, hafta içi her gün hizmet veriyor. Hastaneye başvuran tüm anne adayları, bu polikliniğe yönlendirilerek doğuma dair tüm süreçler hakkında detaylı şekilde bilgilendiriliyor.

Anne adaylarına, doğum sürecinin yönetildiği, tek kişilik ve içinde banyo ile tuvalet bulunan TDL Ünitesinde görev yapan deneyimli ebe kadrosu eşlik ediyor. Eğitimlere eş, anne, kardeş ya da anne adayının tercih ettiği herhangi bir yakını da katılabiliyor.

Poliklinik, gebelerin mahremiyetine uygun şekilde tasarlandığı için anne adayları merak ettikleri her konuda rahatlıkla soru sorabiliyor ve detaylı bilgi alabiliyor.