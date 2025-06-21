Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ’Yaşanabilir Gelecek İçin Atıkları Toplamaya Ne Dersin?’ sloganlı çevre temizliği etkinliğiyle bir kez daha örnek oldu.

Etkinlik, Kütahya OSB Müdürlüğü önünde katılımcıların toplanmasıyla başladı. Burada konuşmalarını gerçekleştiren Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, "Sanayileşme kadar çevre bilinci de bir o kadar önemli. Bugün burada bir araya gelerek sadece çevremizi temizlemiyor, aynı zamanda geleceğe de güçlü bir mesaj veriyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ardından, Kütahya OSB ile Sinerköy Mahallesi arasındaki yolun iki yanındaki çöpler özenle toplandı ve temizlik araçlarına yüklendi. Temizlik çalışmasının ardından Sinerköy Mahallesi’nde toplu hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Katılımcılara, etkinliğin sonunda Kütahya OSB Müdürlüğü binasında ikramlar sunuldu.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise, açıklamasında, "Her yıl artan bir ilgiyle sürdürülen bu temizlik etkinliği, yalnızca doğayı korumak değil; aynı zamanda çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına da önemli bir adımdır. Duyarlılık göstererek katkı sunan herkese teşekkür eder, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızın kararlılıkla devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.