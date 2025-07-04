Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen çevre temizliği etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe en fazla personel desteği sağlayan firmalar, çevre duyarlılıkları dolayısıyla ödüllendirildi.

Çevre bilincini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte, Aragonit, Gürok Cam Ambalaj (GCA), Keramika ve Ölçerler Tekstil firmaları "En Çevreci Firma" unvanına layık görüldü. Söz konusu firmalar, etkinliğe personel düzeyinde en yüksek katılımı sağlayarak örnek bir çevresel duyarlılık sergiledi.

Etkinliğin ardından, Kütahya OSB Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu, ödüle layık görülen firmaları ziyaret ederek plaketlerini takdim etti. Ziyaretlerde firmalara teşekkür edilerek, çevreye verdikleri katkıların örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Yaklaşık 100 gönüllünün katıldığı temizlik çalışmasında, Kütahya OSB ile Sinerköy Mahallesi arasındaki yol güzergâhı çöplerden arındırıldı. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, Kütahya OSB’nin çevreye duyarlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.