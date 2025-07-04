Karaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Karaman’a tahsis edilen ve Malatya Keklik Üretim Merkezi’nden temin edilen 500 kınalı kekliğin doğaya bırakılması amacıyla Nunu Vadisi Devlet Avlağı bölgesi ile merkeze bağlı Bucakkışla ve Avgan köylerinde salım töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kekliklerin tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede etkili rol oynadığına değinerek vatandaşlardan doğaya bırakılan bu canlıların korunması konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Karaman Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl Nunu Vadisi Devlet Avlağı’na 300, Ermenek ilçesi Çamlıca Devlet Avlağı’na ise 200 keklik salımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kekliklerin doğaya bırakılması törenine, Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam ve Karaman Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Alkan da katıldı.