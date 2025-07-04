Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve insan kaynaklı oluşan orman yangınlarının bir benzerinin İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanı olan Akdağmadeni ormanlarında yaşanmaması adına vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Ülkemizin farklı noktalarında devam eden yangınlara değinerek özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında orman yangınlarının büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, dikkatli olunması ve vatandaşlar tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak "Akdağmadeni ormanları sadece bizim değil ülkemizin ortak değeridir. Bu anlayışla ormanlarımızda yangın tehlikesi oluşturacak eylemlerde bulunmamalıyız. Bir kıvılcım, geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabilir. Yozgat Valiliğimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimiz genelinde Milli Park ve Tabiat Parklarında belirlenen alanlar haricinde kesinlikle piknik yapmak ve yer ateşi yakmak yasaklanmıştır" dedi.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli vatandaşlarımızın İç Anadolu Bölgesi’nin cenneti konumunda olan Akdağmadeni ormanlarını riske atacak davranışlarda bulunmayacağına inancım tam olup ormanlık alanlarda yer ateşi yakmak, sigara izmariti bırakma, cam şişe atma gibi yangına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını tekraren hatırlatıyor, herkesin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum."