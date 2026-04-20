Yozgat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bazı dere ve çaylarda taşkınlara neden oldu. Sarıkaya ilçesinden geçen Kanak Çayı'nın taşması sonucu çevredeki bazı tarım arazileri su altında kaldı. Taşkınlar dron ile görüntülendi.

Yozgat'ta son günlerde etkili olan yağışlar ve Akdağmadeni bölgesinde eriyen kar suları nedeniyle Yahyasaray Barajı'ndan bırakılan suyla Kanak Çayı'nın debisi yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle Sarıkaya ilçesinden geçen çayın bazı bölümlerinde dere yatağı taştı.

Taşkınlar, çay boyunca yer alan Karayakup, Terzili, Kadıllı, Akbucak ve Büyükören köylerindeki tarım arazilerinde etkili oldu. Suyun taşmasıyla birlikte bazı ekili alanlar zarar görürken, taşkın anları dron ile görüntülendi.

Akbucak köyünde yaşayan ve tarlası su altında kalan Enes Salih Özdem, köylerinde yoğun yağışların ardından Yahyasaray Barajı kapaklarının açılmasıyla taşkınların meydana geldiğini belirterek, 'Köyümüzde yoğun yağışlar olması neticesiyle Yahyasaray Barajı'nın da buna bağlı kapaklarının açılmasından dolayı köyümüzde bayağı bir taşkın mevcut oldu. Tarım arazilerimizin zarar gördüler. Su taşkınları oldu. Tarımsal faaliyetlerimizi engelleyecek durumlar oldu. Olumlu yönleri ise hayvan çeşitliliğimiz arttı. Ördekler, balıkçıl ve çeşit çeşit kuşlar geldi. Doğa iyice yeşerdi. Hayvanlar için güzel oldu. Hayırlısı buymuş diyelim' dedi.

Bölgedeki çiftçiler, taşkın sonrası bölgede suyun çekilmesi ve tarımsal faaliyetlere yeniden başlamayı bekliyor.