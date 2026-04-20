Talas Belediyesi; eğitimi yalnızca sınıf duvarlarıyla sınırlı görmeyen, onu tarih, kültür ve değerlerle harmanlayarak bir yaşam anlayışına dönüştüren vizyonuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olan belediye bünyesindeki Feyzioğlu Konağı'nda faaliyet gösteren Marifet Mektebi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ile birlikte tarihî konağı ziyaret ederek burada eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Gençlerin heyecanına ortak olan heyet, eğitim süreçlerine dair bilgi alırken, samimi sohbetlerle onların hedeflerine ışık tuttu. Başkan Mustafa Yalçın, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede; 'Feyzioğlu Konağı'nın tarihî atmosferinde Marifet Mektebi olarak kullandığımız bu kıymetli mekânı Kaymakamımız Sn. İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Osman Malkoçoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Konakta eğitim gören gençlerimizle sohbet edip, başarılar diledik.' ifadelerini kullandı. Talas Kaymakamlığı ve Talas Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturan, üretmeyi teşvik eden ve kök ile ufku aynı çizgide birleştiren örnek bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında liselerde öğrenim gören, başarılı ve edebiyata ilgi duyan öğrencilerin alacakları nitelikli eğitimlerle edebî, kültürel ve sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tarihî bir konağın ilham veren atmosferinde sürdürülen bu eğitim süreci, gençlerin sadece akademik başarılarını değil, fikri derinliklerini ve üretkenliklerini de güçlendiriyor. Bu anlamlı çalışma, aynı zamanda geleceğin yazarlarını, şairlerini ve mütefekkirlerini yetiştirecek bir zemin hazırlayarak ülkemizin yarınlarına güçlü bir katkı sunmayı amaçlıyor. Talas Belediyesinin insanı merkeze alan vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Marifet Mektebi; geçmişten aldığı ilhamı geleceğe taşıyan, kültürel mirası diri tutan ve gençlerin ufkunu genişleten öncü bir eğitim modeli olarak Talas'ın eğitim yolculuğuna değer katmayı sürdürüyor.