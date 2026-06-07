Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada su kanalına düşerek yaralanan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı. Su kanalının boş olması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 541. Sokak'ta bisiklet sürdüğü sırada dengesini kaybeden Y.A. (10) su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Y.A., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 4 metrelik su kanalından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Y.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, su kanalının boş olması faciayı önledi.