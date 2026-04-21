Yozgat'ta 222 yıllık tarihi caminin ahşap mihrabına çakılan floresan lambalar sosyal medya paylaşımı sonrası söküldü.

Yozgat Köseoğlu Mahallesinde bulunan ve 1804 yılından günümüze ulaşan Kayyımzade Camisi, tarihi dokusuna aykırı aydınlatma tercihleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tarihi Mihrap kısmına monte edilen beyaz floresan lambaların meydana getirdiği görüntü kirliliğine yönelik tepkiler üzerine İl Müftülüğü harekete geçti.

222 yıllık tarihi yapının estetiğini bozan floresan aydınlatmaların fotoğrafları, kısa sürede dijital platformlarda yayılarak mimari hassasiyeti olan vatandaşların tepkisini çekti. Geleneksel taş işçiliği ve kalem işi süslemeleriyle bilinen caminin mihrabına dikey şekilde yerleştirilen floresanların, tarihi atmosfere zarar verdiği dile getirildi.

Gelen eleştirileri dikkate alan Yozgat İl Müftülüğü, yapının özgün kimliğine sadık kalınması amacıyla yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından, tarihi dokuyla uyumsuz olduğu tespit edilen floresan lambaların sökülmesine karar verildi.

12 yıldır Kayyımzade Cami İmamı olarak görev yapan Ömer Şahin 'Sosyal medyada paylaşılan şeyler daha önce yapılmıştı biz göreve gelmeden önce. Bize de herhangi bir uyarı yapılmamıştı. Geçen gün bu haberi görünce o malzemeleri söktürdük. Bir sıkıntı kalmadığını düşünüyorum. Yeni değil bu. Çünkü vakıflara ait olduğu için vakıflar zaten 'Kendimiz geliriz tadilatını yaparız' demişlerdi. Biz elimizi atamadık tarihi cami olduğu için. Bu haberi görünce de müftümüz 'Söktürün' dedi. Biz de söktürdük' şeklinde konuştu.