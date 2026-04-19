Yozgat'ta geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı birçok meyve ağacında olduğu gibi üzüm bağlarını da olumsuz etkilemiş, bazı üzüm kütükleri ile bahçelerdeki asmalar kurumuştu. Bu yıl ise mevsimin yağışlı geçmesi ve şu ana kadar don olayının yaşanmaması üreticinin yüzünü güldürdü.

Köylerde ve bağlarda üreticiler, yeni sezon öncesinde üzüm bağlarında temizlik ve budama çalışması yapıyor. Geç açan üzüm bağlarında yapılan budama ile hem kuruyan kütükler temizleniyor hem de bağların gençleşmesi sağlanıyor.

Yozgat'ın Özlüce köyünde bahçesindeki üzüm asmaları budayan Bekir Ezen, bu yıl üzümden umutlu olduklarını belirterek, 'Havalar biraz iyi, meyve de falan pek soğuk vurulmadı da üzüm biraz daha geç açtığı için bu yıl inşallah üzüm yiyeceğiz' dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Karanlıkdere vadisindeki bağında temizlik ve budama yapan Yusuf Sakallı ise geçen yılki don olayının bazı kütüklere zarar verdiğini söyledi. Sakallı, 'Şu anda iyi, mükemmel yani. Bazı kütükler geçen seneden kurumuş dondan dolayı şu anda onları düzeltiyoruz. Ondan dolayı zarar görenleri çıkarıyoruz. Bu sene şu anda Allah bir daha don vermezse' diye konuştu.

Üreticiler, bağlarda yapılan budama ve temizlik çalışmalarının ardından sezonun bereketli geçmesini bekliyor.