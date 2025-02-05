Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer ve Zeyit Damar ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya OSB’nin yürüttüğü çalışmalar, sanayi bölgesinin gelişimi ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.