Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yetkililer, Trafik Jandarması timlerinin katılımıyla okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim icra edildiğini ifade ettiler.