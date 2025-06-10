Kütahya Belediyesi, halk sağlığını korumak ve hayvan sağlığına yönelik önlemleri titizlikle uygulamak amacıyla Canlı Hayvan Pazarı’nın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, "İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, halk sağlığını korumak ve hayvan sağlığına yönelik önlemleri titizlikle uygulamak amacıyla Belediyemiz Canlı Hayvan Pazarı, ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlığı ve hayvan refahı için alınan bu tür önlemlere hassasiyet göstermesini isterken, pazarın yeniden açılma süreciyle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.