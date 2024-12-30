Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç-İnegöl kara yolu, bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’ndeki kar manzaralarıyla dikkat çekiyor. Şubat sonu ve Mart başlarında 3 metreyi bulan kar yığınlarıyla bilinen Domaniç Dağları, Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yoğun kar yağışları sırasında sık sık ağır vasıtaların kayması ve trafik kazalarıyla gündeme gelen Domaniç-İnegöl karayolu, 20 kilometre boyunca kıvrımlı yolları ve muhteşem doğal manzaralarıyla göz dolduruyor. Ancak kış aylarında sürücüler için zorlu bir rota haline geliyor. Yol, özellikle ağır vasıta sürücüleri ve işçi servisleri için risk oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaptığı konuşmada, Domaniç-İnegöl kara yolunun 2025 yılı yol çalışmaları kapsamına alındığını açıklaması, bölgede sevinçle karşılandı. Yolun genişletilmesi müjdesi, özellikle Antalya-İstanbul hattında çalışan tır şoförleri ve her gün Domaniç’ten İnegöl’e giden işçi servisleri için büyük önem taşıyor.

Yeni yol çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.