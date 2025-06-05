2024-2025 sezonu U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Kütahya Belediyespor, elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. E12A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan temsilcilerimiz, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla Kütahya’nın gururu oldu.

Sezonun final yarışları, Kırıkkale’de iki gün süren organizasyonla tamamlandı. İlk gün orta mesafe parkurunda yarışan sporcularımızdan K12B kategorisinde Sarenur Aktaş, üstün performansıyla Türkiye birinciliği elde etti. Aynı yarışta K14A kategorisinde mücadele eden sporcumuz Nida Yüzbaşıoğlu ise Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen sürat parkurunda da başarılı sonuçlar devam etti. K12B kategorisinde yarışan Sarenur Aktaş, bu kez Türkiye ikinciliği ile kürsüde yer aldı. E12A kategorisinde yarışan Lütfü Egemen Kayar ise Türkiye altıncılığı elde ederek takımımıza puan katkısı sağladı.

Kütahya Belediyespor’un teknik ekibi ve sporcuları, yıl boyunca sürdürdükleri disiplinli çalışmanın karşılığını madalyalarla taçlandırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetim kurulumuzu tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.