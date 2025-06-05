Kütahya Belediyesi tarafından ayakkabı boyacılarının daha sağlıklı ve güvenli şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hizmet alanlarının açılışı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Kahveci, ayakkabı boyacılığının şehrin en sessiz ve kıymetli mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bu mesleğin kıymetini biliyor ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. Yıllardır yağmurda, sıcakta, zor şartlarda mücadele eden esnafımıza bir nebze olsun kolaylık sunmak istedik. Bu alanlar, emeğe olan saygımızın bir simgesidir" dedi.

Yeni hizmet alanlarının üretimi, Kütahya Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü’ne bağlı Kaynak ve Marangoz Atölyeleri tarafından gerçekleştirildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun (KTVKBK) onayladığı proje doğrultusunda imalatı tamamlanan alanlarda, 7 adet lostra noktası yerleştirildi. Dolap ve zeminler ahşap deck kaplama ile estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Kahveci, lostraların 1,5 metreye 1,5 metre ölçülerinde ve tamamen belediye personelinin emeğiyle hazırlandığını vurguladı. "Amacımız sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hizmet üretmek. Esnafımızın gelirini artıracak yeni projelerimiz de yolda. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tamamlandı. Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin yanı sıra Alipaşa Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Arı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış sonrası vatandaşlar yeni hizmet alanlarını gezerek yerinde inceleme fırsatı buldu.

Başkan Kahveci, yeni lostra alanlarının hem ayakkabı boyacılarına hem de Kütahya halkına hayırlı olmasını temenni ederek, "Emeğin daha fazla değer gördüğü bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.